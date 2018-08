Elba Esther Gordillo libre, la absuelven por delincuencia organizada y lavado de dinero

Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) quedó libre de las acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero a las que era sujeta. A la 1:40 de la madrugada de este miércoles, Marco Antonio del Toro, abogado de la exlideresa sindical, leyó un comunicado a nombre de su clienta a los medios de comunicación.

Recibí por parte del primer tribunal unitario en Materia Penal del Primer Circuito la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad, debida al sobreseimiento que recayó en la causa penal bajo la que me encontraba sujeta. Sin embargo, debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal. Por lo anterior he decidido no tener contacto con medio de comunicación nacional o extranjero alguno, pues considero que esta etapa que me ubica en una nueva circunstancia, debe ser adecuada y suficientemente recibida y vivida en familia”.