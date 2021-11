Elaboran pizzas con insultos contra Biden

Un restaurante de Sarasota, en Florida, vende pizzas que contienen un insulto al presidente Joe Biden, como indican las tres letras mayúsculas escritas con salsa de tomate sobre la masa, informaron este jueves medios locales.

Las iniciales “FJB” corresponden aparentemente a “Fuck Joe Biden“, un duro insulto al presidente, de acuerdo con medios como el canal WFLA-TV.

El restaurante Solorzano de Sarasota, en la costa oeste de Florida, empezó a vender estas pizzas especiales en octubre pasado y solo en esta semana ha despachado 30.

El dueño, Philip Solorzano, dijo al canal que no quiere pasar por un arrogante, pero tiene un muy buen producto y sabe lo que está haciendo.

“Tenemos clientes leales excepcionales que aman nuestro producto. Es posible que no estén de acuerdo con nuestras ideas políticas o con algunas de las cosas estúpidas que publico en Facebook y eso está bien”, agregó.

Solorzano dijo estar dispuesto también a hacer pizzas con las iniciales FDT (Fuck Donald Trump) si se las encargan.

Además de las pizzas, ha hecho camisetas para sus clientes con las iniciales FJB y lanzado una campaña para que otras pizzerías del país sigan su ejemplo.

“En honor a los precios por las nubes del pepperoni, las alitas y muchos otros productos para restaurantes, animamos a otras pizzerías a postear un mensaje con la etiqueta #FJBPizza y mostrar su apoyo al sector de la restauración por el gran golpe que está sufriendo”, dice un mensaje de Solorzano en Instagram en el que además usan la etiqueta de otro insulto a Joe Biden que está popularizando: #LetsGoBrandon.

Según su página web, el restaurante de Solorzano, que se mudó a Florida desde Nueva Jersey en 2003, fue abierto en 2004 y hoy tiene varios locales en el área de Sarasota.

