“El Trascabo”, delincuente reincidente beneficiado por falta de denuncias

Sergio González Hernández alias “El Trascabo” es uno de los presuntos delincuentes más conocidos por la Policía Municipal de Aguascalientes. En lo que va de 2018 lo han detenido un promedio de tres veces por semana, aunque lleva años en la actividad delictiva. “El Trascabo” es uno de los 300 malhechores reincidentes que tiene detectados la Policía de Aguascalientes.

El secretario de Seguridad Pública municipal de Aguascalientes, Antonio Martínez, señala que la falta de denuncias por parte de las víctimas hace que dichos asaltantes salgan libres a las pocas horas de ser detenidos. Es por eso que emprendieron una campaña, en la cual buscan fomentar la denuncia.

“El Trascabo”, al igual que “El Chilango”, son presuntos delincuentes que la Policía de Aguascalientes tiene bien ubicados, admiten que es común encontrarlos en las calles.

-¿Qué haces cuando los ves?

Otro policía municipal de Aguascalientes indica:

El titular de la Policía Municipal atribuye la reincidencia delictiva a que el sistema penal acusatorio es muy garantista y señala que solicitar la prisión preventiva de los detenidos corresponde al Ministerio Público.

Presunto delincuente frente a una patrulla de la Policía Municipal de Aguascalientes (Twitter @SSPMAgs)

Sin embargo, especialistas en derecho penal aseguran que el problema no solo es la falta de denuncias, sino también la falta de capacitación de los policías y ministerios públicos por parte del Estado.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, señala:

Qué sucedió con el nuevo sistema de justicia penal: los 8 años que tuvieron para prepararse, a la implementación, realmente no lo hicieron. La mayor parte del esfuerzo fue construir edificios, que preparar a las personas, y esa preparación se transforma en detenciones que no son apegadas a derecho, en procesos que no demuestran ante un juez que una persona no es un primo delincuente”.