El TLCAN y las campañas en México; el análisis en Despierta con Loret

El analista Leo Zuckermann consideró este lunes que es una excelente noticia que a principios de mayo pudiera anunciarse el acuerdo sobre el TLCAN porque el gobierno de Estados Unidos tiene muy claro que si no saca rápido dicho acuerdo, su actual Congreso no lo va a poder pasar, pues se aproximan las elecciones de término medio en la Unión Americana.

En Despierta con Loret, Zuckerman y el también analista Genaro Lozano hablaron del TLC y de los próximos comicios presidenciales en México.

Para Zuckermann, algo que también tiene en cuenta Estados Unidos es que si el TLCAN no se logra antes de mayo ya no podrán negociar con el presidente Enrique Peña Nieto, sino que lo tendrán que hacer con el próximo jefe de Estado.

Añadió que además el Senado mexicano que será votado el próximo julio entra en funciones en septiembre y no se sabe si verá las condiciones para aprobar el Tratado.

Según Genaro Lozano, los equipos negociadores de México y de Canadá han sido muy profesionales y están tratando de sacar el acuerdo adelante, pero dijo que a su parecer es más preocupante el tema de la relación bilateral entre nuestro país y Estados Unidos, no sólo por la decisión de Donald Trump de mandar a la Guardia Nacional a la frontera, sino por su intención de acabar con el programa de “atrapa y libera”, que favorecía a los inmigrantes que eran detenidos en Estados Unidos y que se podían ir a su casa a esperar la resolución de una corte local y ahora los quieren mandar a campos de detención o batallones militares.

Para Leo Zuckermann, Trump está actuando como el “policía malo” en el tema migratorio, pegándole a México, amenazándolo y por otro lado están negociando en la mesa de negociación.

“Una es para legitimarse con su base, que sigue teniendo esa agenda muy antiinmigrante y por otro lado, pues negociando, porque si sale adelante el TLC, él (Trump) va a tener que defender el TLC”, dijo Zuckermann.

Dijo que es muy significativo que Donald Trump no haya respondido al mensaje del presidente Peña Nieto, pero agregó que esto es parte de la estrategia pues el mandatario estadounidense está “calibrando hasta dónde puede con su base electoral y hasta dónde no”.

Genaro Lozano opinó que Trump juega a “la zanahoria y al garrote”, donde éste último viene por el lado de la militarización de la frontera, y la zanahoria viene por la fotografía que se toman el representante comercial de Estados Unidos, con el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, y con la canciller canadiense, Chrystina Freeland, sonrientes, después de la ronda ministerial de renegociación.

Lozano insistió en que es optimista en el tema comercial, pero no así en el tema de seguridad. Alabó el pronunciamiento del Senado de la República, por parte de Laura Rojas, presidenta de la comisión de relaciones exteriores, llamando a que haya una acción contundente y no sólo un discurso por parte de Peña Nieto.

El analista consideró que México le está haciendo “el trabajo sucio” a Estados Unidos, deteniendo a centroamericanos en la frontera y dando información biométrica a las autoridades de seguridad interior estadounidense.

Zuckermann pidió ser muy cuidadosos y diferenciar la retórica de la realidad, y es necesario irse a los hechos y éstos son que hay una buena probabilidad de que salga el TLCAN y que a partir de éste, salgan otros acuerdos que se están analizando en la Casa Blanca, incluyendo trabajadores migratorios.

Ante la pregunta de qué pasará en la contienda electoral de México si se anuncia el acuerdo del TLCAN, Lozano consideró que esto será bueno, pero se seguirá hablando del muro en la frontera y se tendrá que hablar de esa cooperación nacional con agentes de seguridad estadounidense a los que se les está brindando información biométrica de 30 mil centroamericanos en prisiones mexicanas.

“Ese tema yo no sé si vulnera o no la seguridad nacional y la soberanía, que no estamos hablando de ese tema, y yo creo que ese tema es importantísimo”, dijo Lozano e insistió que aunque la Guardia Nacional que se va a desplegar en la frontera con México no tenga armas y sólo vaya apoyar a la Patrulla Fronteriza, sí estamos hablando de eso como una amenaza para la seguridad nacional, pero no se está hablando del hecho de que el gobierno mexicano literalmente le abrió la puerta al gobierno de Estados Unidos para que se metan a las prisiones, para mandarles dicha información biométrica.

Sugirió que debería haber un debate nacional en torno a si eso no vulnera la seguridad de México.

Leo Zuckermann se refirió al inicio oficial de las campañas en México, el cual tuvo lugar la semana pasada, y enfatizó que según el portal Oraculus, que da un seguimiento a cuáles son las notas principales en la prensa y en los medios, este tema no fue el más importante, sino que fue Trump, la migración, la Guardia Nacional, la reacción de Peña Nieto, es decir “eclipsó Donald Trump las campañas en México”.

Subrayó que mientras las noticias no sean sobre la campaña no hay nueva información sobre ésta y no cambian las preferencias ni las percepciones y esto favorece a quien va adelante en las encuestas.

Zuckermann consideró que si el gobierno de Peña Nieto logra una negociación sobre el TLCAN y se destraban los acuerdos, se va a tratar de vender como “un gran logro” de la actual administración mexicana y por extensión al candidato del gobierno que es José Antonio Meade.

Genaro Lozano coincidió en que si se logra el acuerdo sobre el TLC hay que venderlo como un gran logro, pues Donald Trump desde su campaña ha estado amenazando con salirse.

Insistió en que el tema del comercio no va a blindar los otros temas que quedarán pendientes en la relación bilateral.

Para Zuckermann, estos otros temas, como seguridad, frontera, o migración, no son temas electorales para México, y si se destraba el TCAN se llegará con otro ambiente económico al primero de julio.

Lozano intervino y dijo que hay que tomar en cuenta a los 400 mil votantes, según el INE, que están en Estados Unidos y pueden emitir su voto.

“Se acabó DACA, se acabó DAPA, hay otra vez intromisión de la Patrulla Fronteriza. Todos estos temas yo creo que sí le pegan a un sector, sobre todo los migrantes mexicanos que van y vienen de Zacatecas, que van y vienen de Guerrero”, puntualizó Lozano.

Zuckermann admitió que el tema migratorio sí es un tema electoral, pero consideró más importante el tema económico e insistió en que si se logra un acuerdo sobre el TLCAN se llegará al primero de julio con un ambiente económico diferente que puede cambiar las condiciones de la contienda.

