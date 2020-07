‘El Tarjetas’ habría ordenado atentado contra Omar García Harfuch

En su declaración ministerial, José Armando “N”, alias ‘La Vaca’, presunto encargado de operar el ataque contra el jefe de la policía la mañana del pasado 26 de junio, reveló que Julio César Moreno Pinzón, alias ‘El Tarjetas’, fue quien presuntamente ordenó el atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

Además “El Tarjetas” también habría ordenado el ataque contra dos ciudadanos israelíes, el 24 de julio de 2019 en plaza Artz Pedregal. Por estos hechos en febrero pasado fue detenido Carlos Fernando “N” “El Viejón”, como presunto autor intelectual. “El Viejón” estaba bajo las ordenes de “El Tarjetas”.

Moreno Pinzón es señalado por las autoridades federales como uno de los hombres más cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. También se le señala como encargado de reclutar nuevos elementos para la organización criminal y responsable del pago de nómina a los sicarios. Actualmente es el jefe de plaza en el estado de Jalisco.

En su declaración ministerial, José Armando reveló que por órdenes de “El Tarjetas” llegó a la Ciudad de México el pasado 17 mayo, luego de viajar en autobús proveniente de Puerto Vallarta.

En su estancia en la Ciudad de México, dio alojamiento a los 35 sicarios que participaron en el atentado. Quince de ellos se quedaron en una casa de seguridad en la alcaldía Gustavo A. Madero, el camión de redilas con blindaje artesanal que se usó en el ataque, según el registro de las cámaras de videovigilancia del C5, partió desde algún punto de esa alcaldía. Veinte personas más se alojaron en la alcaldía de Tláhuac.

El fin de semana, los primeros 12 detenidos por el ataque tuvieron su primera audiencia en el Reclusorio Norte. Una jueza les impuso prisión preventiva por el delito de homicidio de tres personas y la tentativa de homicidio de otros cinco y aportación de armas de uso exclusivo del Ejército. Algunos declararon que no sabían a quién iban a atacar, sólo les dijeron que a un personaje importante.

Según investigaciones de las autoridades fueron tres grupos delincuenciales los que apoyaron este atentado: el Cártel de Tláhuac, la Unión Tepito y los ACME, que operan en Gustavo A. Madero. José Armando sostuvo en su declaración que desde hace más de un año el Cártel Jalisco Nueva Generación estableció una alianza con la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac.

La DEA y el Departamento del Tesoro documentaron que desde por lo menos 2017 el Cartel Jalisco tenia presencia en la Ciudad de México, donde operaba Raúl Flores, ‘El Tío’, quien tenía una red de empresas fachada para lavar dinero.

Desde el fin de semana, la jefa de Gobierno constató el estado de salud de García Harfuch. Este lunes, dijo que sí conocía de amenazas al funcionario, y que la Fiscalía será la encargada de informar si hubo infiltrados o no, para revelar las actividades del jefe de la policía previas al ataque.

El sábado, en un mensaje en redes desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no cambiará la estrategia que tiene el Gobierno federal.

No nos vamos a dejar intimidar, aquí es muy importante que quede claro: nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie, nosotros no vamos a usar esas balandronadas. Y tenemos miedo porque somos seres humanos, tenemos miedo como tienen miedo todos los seres humanos, nada más qué hay algo, una diferencia importante, no somos cobardes, entonces vamos hacia adelante, a que podamos conseguir la paz y la tranquilidad con justicia, con rectitud, llamando a todos a que nos portemos bien para lograr una sociedad mejor”, concluyó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.