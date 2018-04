El sufragio efectivo, una asignatura pendiente, dice López Obrador

En San Pedro de las Colonias, Coahuila, donde Francisco I. Madero escribió su libro La sucesión presidencial, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos historia, integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), señaló que el reclamo histórico de un sufragio efectivo es todavía una asignatura pendiente.

Por primera vez tomó la palabra en un mitin, su esposa, la investigadora, Beatriz Gutiérrez Müller, quien se comprometió a impulsar la democracia por la que dijo, luchó Madero.

El candidato de la coalición Juntos haremos historia se refirió a los reclamos de sus adversarios para debatir.

Todos los días me están retando los otros candidatos. Saben qué me aconsejan mis asesores de todos los pueblos, porque yo recojo los sentimientos de la gente, me dicen no te pelees, sereno Moreno […] ya van a haber en su momento debates, van a haber tres debates y ahí nos vamos a ver las caras”, señaló López Obrador.