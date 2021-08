“El ruido es vida”, crónica de la rodada para conmemorar a víctimas de accidente en México-Cuernavaca

Este fin de semana se llevó a cabo la rodada en homenaje a los motociclistas fallecidos la semana pasada en varios accidentes de la autopista México-Cuernavaca, cientos de bikers respondieron al llamado.

Poco antes del mediodía del domingo, cientos de motociclistas partieron de la caseta de Tlalpan hasta el poblado de Tres Marías, en Morelos, había desde quienes gustan de correr, hasta conductores que disfrutan de pasear en motos de baja cilindrada. Todos rindieron homenaje a las seis personas que murieron tras volcar sus motocicletas el pasado 14 de agosto.

Israel Yáñez, padre de la jovencita Annie, quien falleció la semana pasada en esta autopista cuando viajaba como copiloto, participó en la caravana desde su automóvil.

“Es la primera vez que voy a llegar donde cayó mi hija. La idea es hacer conciencia de que no todo es velocidad, porque en la moto no tienen protección la idea es medir el exceso de velocidad nada más y hacerles un homenaje a los caídos”, Israel Yáñez, padre de motociclista fallecida.

Entre los asistentes hubo quienes reconocieron que lo ocurrido los hizo repensar su forma de conducir.

Patrullas de la Guardia Nacional escoltaron a los motociclistas marcando un límite de velocidad de 70 kilómetros por hora, Caminos y Puentes Federales abanderó algunos tramos con pantallas gigantes. Los propios organizadores también insistieron en varias ocasiones a los participantes respetar los límites de velocidad.

Al llegar a Tres Marías, lugar donde se originó el primer accidente, se rindió este homenaje.

“Hacer ruido es vida, el ruido es vida, en tus oídos escuchas. Mi moto se me desvieló ahorita hice una “dona” y se me desvieló, pero no importa. El homenaje es en especial a nuestros hermanos caídos hace ocho días, gente como cualquier otro ciudadano, la gente nos trata como delincuentes, pero la verdad no”, Armando Ferreira, Motociclista.

Algunos aseguran que es muy difícil resistir “picudearse”, como llaman los motociclistas a instigarse para competir en una carrerita que no está planeada, sostienen que les gana la adrenalina cuando son rebasados por otros y que sucede entre quienes son expertos, como Francisco que lleva casi 20 años conduciendo, como entre los bikers más jóvenes, como Francisco, que apenas lleva tres años.

Para Samuel Torres, quien desde hace una década se dedica a fotografiar motociclistas cerca de la zona del triple accidente, ver conductores heridos o muertos es cosa de todos los fines de semana; lamenta que haya gente que no pueda auxiliar a los caídos.

“Ese día del accidente, cuando me informan lo que había pasado y empiezo a ver las imágenes que empiezan a mandar, me doy cuenta tristemente de una realidad, tomaban fotos, pero nadie sabía de primeros auxilios. Tomé ya varios cursos porque me di cuenta, que recurrentemente me tocaba estar presente en los accidentes y no quise ser un porcentaje más de la población mexicana que queremos ayudar, pero no sabemos cómo ayudar”, Samuel Torres, fotógrafo de motociclismo deportivo.