El Rostro del Autor, la expo que puedes disfrutar en las rejas de Chapultepec

Es el homenaje que el pueblo le hace a los grandes compositores que le han dado gloria a México. En las rejas de Chapultepec sobre el Paseo de la Reforma, se inauguró la exposición “El Rostro del Autor” con 116 fotografías de quienes escribieron canciones que dieron a conocer a nuestro país en el mundo.

Todos los géneros están representados, desde los valses de Juventino Rosas y canciones románticas de María Grever hasta las tropicales de Rigo Tovar y el rock pop de Jessie y Joy.

Al contemplar la exposición muchas personas se emocionaron al recordar las canciones que les hicieron pasar momentos especiales.

“¿Quién es su favorito? Oscar Chávez. ¿Con qué canción? Por ti deje de pensar en el mar, -sígale -por ti yo deje de pensar en el cielo, por ti. Me gustaba él y me gusta como canta. ¿Ah o sea que no es nada más la canción? Claro que no porque me recuerda a un novio que tuve”, Magdalena.

“Hay muchas fotos de conocidos ¿cuáles son sus favoritos? Napoleón, Cuco Sánchez, este, Armando Manzanero, Roberto Cantoral. ¿Alguna rola que le llegue? Esta de “Eres” de Napoleón”, Pedro Burgos.

“Me parece que son personas que han influido en la cultura mexicana han hecho grandes aportaciones a nuestra música hoy día compositores que muy pocas veces vamos a poder ver más. ¿y cuál le dedica a una muchacha? Yo creo que la de querida de Juan Gabriel a mi esposa”, Alfonso.