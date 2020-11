‘El que nada debe, nada teme’, comenta AMLO por caso Luis Videgaray

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que ‘el que nada debe, nada teme’, luego de que un reportero le pidió al mandatario hacer un llamado al exsecretario Luis Videgaray para que de forma voluntaria se presente a declarar ante la FGR, tras darse a conocer que la dependencia pidió una orden de arresto en contra del exfuncionario por el caso Odebrecht.

El mandatario mexicano pidió que se dé curso a todas las denuncias, que no se fabriquen delitos, que no haya persecución y que se aplique la ley sin tendencias.

“Que se les dé curso a todas las denuncias y que no se fabriquen delitos, que no haya persecución, que no haya venganzas, que se aplique la ley sin tendencias, sin buscar dañar a las personas si no tienen culpa, si no son responsables, por eso hay que cuidar estos juicios sumarios, no adelantarnos, hay que esperar a que los jueces sean los encargados de enjuiciar y castigar a los responsables de corrupción”, dijo AMLO.