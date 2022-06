‘El pueblo se puso muy loco y quemaron vivo a mi hijo’: Padre de Daniel Picazo, linchado en Puebla

Nicandro Picazo, padre de Daniel Picazo, quien murió linchado en Papatlazolco, Puebla, afirmó que su hijo fue golpeado brutalmente tras una confusión de parte de pobladores, además de que fue atado de manos y quemado vivo.

En entrevista para N+, el padre del joven de 31 años de edad contó que la gente del pueblo confundió a su hijo Daniel con un ratero o un ‘roba chicos’.

“Estaba conviviendo con unos amigos de allá y no sé qué paso de ahí del pueblo a otro pueblo en donde paso el accidente, que se llama Papatlazolco, ahí fue, le llamaron o no sé si le llamaron y ahí lo confundieron con un ratero o un ‘roba chicos’ los confundieron el pueblo se puso muy loco con él, lo golpearon y hasta lo quemaron vivo”

El padre de Daniel Picazo, exasesor en la Cámara de Diputados, señaló que un testigo del mismo pueblo dijo que vieron a dos personas que salieron corriendo de la camioneta del joven.

“Primero me dijeron que iba solo y ya cuando tuvo el accidente un testigo que es de mismo pueblo dijo que dos personas salieron corriendo de la camioneta, él se quedó en la camioneta y él cómo no sabía nada, no tenía miedo de nada por lo mismo que no había hecho nada, entonces llegó la gente muy loca. lo bajaron de la camioneta, lo golpearon, patearon y con las manos bien atadas y luego lo prendieron”, comentó el señor Nicandro.