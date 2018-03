Elenco de ‘El Privilegio de Mandar’ visita el Senado; legisladores se toman selfies

‘El Privilegio de Mandar’ llegó al Senado y sus intérpretes fueron bien recibidos.

El presidente de la Cámara los saludó al llegar y de inmediato se puso al lado del personaje de Margarita Zavala, como en la vida real.

Otros senadores salieron de la sesión que había en ese momento.

“Disculpe joven, ¿para Caracas cómo llegamos?, dice Meade a AMLO.

AMLO: “All you need is love, los amo desaforadamente”

Meade: “Oye tú, ya sabes quién, te vamos a mandar a ya sabes dónde”.

Margarita: “Tengo una propuesta de ser como la leona dormida, hoy voy a cambiar, revisar bien las boletas, voy a revisar las firmas porque esos auxiliares hicieron trampa”

Anaya a AMLO: “Te vamos a regalar un cronómetro para ver si así hablas más rápido”.

AMLO: “Eso es insulting and unacceptable”.

Los personajes, es decir, los precandidatos, pedían a los legisladores que cambiaran de bando.

AMLO: Pásate de este lado Mariana.

AMLO: “Vente con los buenos”

Margarita: Ten cuidado que este es mañoso sobrina, yo te protejo.

Los personajes que caracterizan a José Antonio Meade y a Ricardo Anaya fueron rodeados por senadores de esos partidos para apoyarlos.

Mientras que el único senador del PT que estaba por ahí era el vicecoordinador Zoe Robledo, que regaló al personaje de López Obrador un muñeco y una caja de amlodipino.

AMLO: “Este me lo regalo Zoe Robledo, se lo agradezco a Zoe, este es mejor que Yahui”

Y se despidieron.

Meade: “Voy a barrer con todos, compermisito”

AMLO: “yo no más les digo eh, yo no voy a amarrar al tigre”

Luego de tomarse innumerables selfies, los personajes de ‘El Privilegio de Mandar’ salieron del Senado y los legisladores regresaron al salón de sesiones.

Con información de Claudia Flores

KAH