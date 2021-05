El petróleo es el mejor negocio del mundo, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró el petróleo es el mejor negocio del mundo, tras el inicio del proceso de adquisición de la refinería Deer Park, ubicada en Houston, Texas, por parte de México.

“Acerca de si es buena compra o mala compra, no hay pérdidas, no existen pérdidas, es que el petróleo es el mejor negocio del mundo. Había pérdidas cuando imperaba la corrupción, como no va a haber pérdidas y se hace un acuerdo con Calderón para venderle gas a Odebrecht al 25 por ciento de su costo del mercado, que Pemex subsidiaba a Odebrecht”, comentó AMLO en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.