‘El Pecas’, el hombre que se acercó a AMLO en la mañanera, ha cometido varios delitos

El lunes, en la conferencia mañanera, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador escuchaba el informe del procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, un hombre se acercó al mandatario, sin que nadie lo impidiera y habló con él por unos instantes.

Te recomendamos: AMLO, respetuoso del caso del gobernador de Tamaulipas; ‘no somos tapadera de nadie’, asegura

El presidente lo tomó del brazo.

Se acercó a ambos Leticia Ramírez, directora general de Atención Ciudadana de la Presidencia, con quien salió de la Sala de Prensa de Palacio Nacional.

“Se llama José Luis y tiene una gran desesperación porque me dice, y es lo que estaba informando al señor presidente, que le plantaron droga, dice él, y por lo tanto le metieron a la cárcel. Dos años estuvo ahí y no tuvo el apoyo de ningún abogado, no tuvo el apoyo de nadie y al salir no encuentra ninguna posibilidad para salir adelante, y lo que quiere es encontrar un camino para rehacer su vida”, dijo Leticia Ramírez, directora general de Atención Ciudadana.