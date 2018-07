El papel de las encuestas durante el proceso electoral; análisis en ‘Estrictamente Personal’

Roy Campos, director de consulta Mitofsky; Francisco Abundis, director asociado de Parametría, y Jorge Buendía, director general de Buendía y Laredo, analizaron este miércoles en “Estrictamente Personal” el papel de las encuestas durante el proceso electoral y las críticas en contra de éstas.

Campos señaló que a través de las encuestas se construyó una crónica de las elecciones, distinta a la que se quería construir del lado oficial. Agregó que los resultados de las encuestas eran distintos a los que se querían imponer con análisis falsos y cuentas falsas.

Para Jorge Buendía las encuestas son un reflejo de lo que está pasando en la sociedad y cómo se están moviendo las preferencias, es decir se trata de la elección desde el punto de vista ciudadano. Destacó que la idea que transmitían todas las encuestas era más o menos una historia parecida, pese a algunas variantes de las casas encuestadoras, incluso en la disputa por el segundo lugar. Aseguró que la campaña terminó como se empezó, es decir el PRI y el PAN se pelearon por el segundo lugar de enero a julio.

Jorge Buendía, director general de Buendía y Laredo. (FOROtv)

Sobre los ataques a las encuestadoras serias, Francisco Abundis señaló que se trata de un tema de gremio, de a quién se considera investigador y parte de este debate contra las encuestas se dio más bien entre personas que son más bien publicistas, empresas que prácticamente no existen, empresas de la temporada, que al ser agrupadas con las más serias hacían surgir críticas por falta de coincidencia.

Jorge Buendía señaló que hay que recordarle a la audiencia y a la clase política que las encuestas son ejercicios que tienen un margen de error y de incertidumbre.

Para Francisco Abundis, a pesar de las críticas se mostró que ninguno de los argumentos contra las encuestas era relevante.

Roy Campos subrayó que a los mismos encuestadores que en el 2012 se les acusaba de estar “vendidos con el PRI” ahora se les acusaba de estar ayudando al PAN o de estar creando la percepción de triunfo de López Obrador. Agregó, sin embargo, que las encuestadoras estuvieron reportando durante el mismo sexenio la caída de aceptación de Peña Nieto.

Sobre el caso de la elección en Puebla, donde los datos de las encuestadoras no coinciden con el conteo del INE, Roy Campos explicó que lo que una encuesta de salida debe dar en teoría es un adelanto del conteo rápido y del PREP, pero no es en sí una prueba de fraude. Agregó que el conteo rápido no califica los votos, sino que solamente estima con las actas y si hay fraude o no, eso tendría que demostrarse.

Jorge Buendía señaló que todos los encuestadores coinciden en que si hay una divergencia, el resultado oficial es el válido. “Lo inédito del caso de Puebla es la magnitud del voto dividido”, dijo, y explicó que esto puede generar problemas de medición.

Francisco Abundis señaló que en esta elección fue la primera vez que un candidato se da como ganador y los otros como perdedores con mediciones mediáticas y no con el resultado oficial. Agregó que cuando el presidente del INE, Lorenzo Córdova, salió a dar los primeros resultados era ya más bien un tema de precisión.

Jorge Buendía sentenció que por los cambios legales el conteo de resultados está resultando muy lento y entonces las encuestas de salida suplieron un vacío de información.

“Si no fuera por las encuestas de salida y por los conteos que está haciendo la autoridad estamos peor en términos de rapidez en resultados electorales de lo que hemos estado en temporadas anteriores”, dijo el director general de Buendía y Laredo.

Roy Campos subrayó que en esta elección hay varios ganadores, además de López Obrador “que arrasó”. Aseguró que el INE gana y también el presidente Peña Nieto, quien el domingo y martes, después de la elección, ha tenido los mejores días de su sexenio.

Según Francisco Abundis, donde hubo más diferencias entre los encuestadores fue en los datos de Ricardo Anaya porque hubo movimientos de 22 a 32 puntos.

Jorge Buendía dijo que este proceso electoral es un caso inédito por los márgenes tan altos y porque el segundo lugar no traía trayectoria ascendente. Agregó que el momento donde más se movieron los datos fue después del primer debate, donde hubo un ligero repunte de Ricardo Anaya, y también cuando Margarita Zavala abandonó la contienda, pero aclaró que sí hubo mucha estabilidad a lo largo de la campaña.

Para Francisco Abundis un momento fundamental en este proceso electoral fue el cuestionamiento hacia Ricardo Anaya respecto a sus negocios. Según Campos lo importante fue la reacción de Anaya ante los cuestionamientos, pues dedicó 40 días a hablar sobre el tema y “lo hizo grandote”.

Sobre la pregunta de cómo afectaron a Anaya las acusaciones, Buendía dijo que el panista traía una trayectoria ascendente y al final de la precampaña tenía, según las encuestas, un promedio de 30 puntos y acabó en 22. Agregó que las acusaciones contra Anaya inhibieron su crecimiento, y Roy Campos puntualizó que el candidato dejó de crecer y bajó, pero aclaró que cuando crecía era “poquito” y nunca como López Obrador.

Francisco Abundis explicó que al principio López Obrador creció sobre Meade y al final lo hizo sobre Anaya.

Según Buendía, López Obrador desplazó al PRI desde enero y agregó que los grandes brincos en comportamiento electoral se están viendo en el norte del país, a expensas del PAN, y en el sur a expensas del PRI.

Con información de Estrictamente personal

AAE