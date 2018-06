El papa desea que el Mundial de futbol favorezca la paz entre países

El papa Francisco deseó este miércoles que el Mundial de futbol de Rusia que comienza mañana sea una ocasión de diálogo entre las religiones, solidaridad y de paz entre los países, durante un mensaje al final de la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

“Pueda esta importante manifestación deportiva convertirse en ocasión de encuentro, de diálogo y de fraternidad entre culturas y religiones diversas, favoreciendo la solidaridad y la paz entre las naciones”, agregó.

Antes, en su reflexión, Jorge Mario Bergoglio destacó la “sana inquietud de los jóvenes, quienes son “hambrientos de vida auténtica y advirtió que “el mayor peligro de la vida no son los problemas, sino “la mediocridad” y “la pusilanimidad”.

Constató que “algunos piensan que es mejor apagar el impulso” de “las ganas de vivir” porque “es peligroso” y advirtió a los jóvenes que no deben temer a las cuestiones serias y dramáticas de la vida, sino a un “mal espíritu de adaptación que no es mansedumbre o humildad, sino mediocridad”.

¿Un joven mediocre es un joven con futuro o no? Se queda allí, no crece, no tendrá éxito. La mediocridad o la pusilanimidad, esos jóvenes que tienen miedo de todo, no saldrán adelante”, precisó.