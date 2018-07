El mundo ora por los niños atrapados en una cueva de Tailandia

Ellos son los Jabalíes Salvajes, son 12 niños y su entrenador de futbol, que desde hace dos semanas han acaparado la atención del mundo.

No se sabe a ciencia cierta por qué están ahí, si entraron por curiosidad a explorar o si buscaron resguardarse de una lluvia repentina, pero tampoco importa, después de diez días de búsqueda, el lunes fueron encontrados con vida y ahora la única prioridad es salvarlos.

El mundo ora por los Jabalíes Salvajes, niños atrapados en cueva de Tailandia. (Reuters)

Estos pequeños cuyas edades van de los 11 a los 16 años, enfrentan junto a su entrenador de 25, el partido más difícil e importante de su vida para salir victoriosos necesitarán todo lo que requiere un futbolista profesional: mejorar sus habilidades, tener paciencia, ser valientes, inteligentes y trabajar en equipo.

Se enfrentan a un rival impredecible, que es el clima, Tailandia está en época de lluvias y estas no terminarán hasta octubre, a esto se suma lo complicado de la cancha, una gruta con 10 kilómetros de túneles.

El camino es largo y peligroso, están a cuatro kilómetros de la entrada principal de la caverna, el trayecto incluye pasadizos estrechos, algunos de ellos inundados y todo el camino está prácticamente a oscuras.

Pero en el futbol, “nunca caminarás solo”, así lo dice el himno del club inglés Liverpool y los Jabalíes ya cuentan con el respaldo de un grupo de soldados encabezado por un médico, ya recibieron alimentos, los que tenían alguna herida ya fueron atendidos y han recibido muestras de apoyo de todo el mundo.

Quiero mandarles un saludo a la distancia y mucha fuerza a todas las autoridades y a las familias de estos 12 niños que están bajo tierra. No me cabe duda de que, si nos ponemos en oración, no me cabe duda que si el gobierno de ese país pone y hace todos los esfuerzos habidos y por haber humanamente este rescate tendrá un éxito”, señaló Mario Sepúlveda, minero chileno rescatado de la mina San José.