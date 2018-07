Líderes mundiales felicitan a López Obrador

Los reconocimientos del triunfo de Andrés Manuel López Obrador provienen de distintas partes del mundo.

En Francia, Emmanuel Macron, felicitó este lunes “calurosamente a Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, por su victoria electoral de la víspera y afirmó que Francia continuará con la “excelente cooperación que mantiene con México.

“Mis felicitaciones, las más calurosas, a Andrés Manuel López Obrador, por su bella victoria democrática en México, afirmó Macron en un mensaje en su cuenta de Twitter.

En su mensaje, Macron afirmó que Francia y México “continuaremos nuestra excelente cooperación en todos los campos en la nueva etapa política que se abre en México.

Y comentó que “Francia está unida al pueblo mexicano por una amistad fuerte y antigua.

En Reino Unido, la primera ministra británica, Theresa May, felicitó a Andrés Manuel López Obrador por su victoria en las presidenciales y dijo que espera trabajar con él para construir un México “más próspero”.

“Felicitaciones a López Obrador por su éxito electoral. Espero seguir fortaleciendo la asociación entre el Reino Unido y México y trabajar juntos para construir un México más fuerte y más próspero”, señaló la política conservadora.

Por su parte, el ministro de Exteriores, Boris Johnson, también felicitó en Twitter a López Obrador y destacó su deseo de fomentar la cooperación para impulsar la “prosperidad y abordar la pobreza y la corrupción. Las relaciones se fortalecerán”.

Congratulations to @lopezobrador_ on his victory in the Mexico Presidential Elections. We look forward to further UK-Mexico cooperation promoting prosperity and tackling poverty & corruption. 🇬🇧🇲🇽relations will continue to go from strength to strength!

En Argentina, el presidente sudamericano, Mauricio Macri, felicitó a Andrés Manuel López Obrador por su victoria y llamó a “profundizar” la relación bilateral.

“¡Felicito a @lopezobrador_ por su triunfo! Trabajaremos juntos para profundizar las relaciones entre México y la Argentina.”, manifestó el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.

En Rusia, el presidente Vladimir Putin, envió un mensaje de felicitación al candidato Andrés Manuel López Obrador, en el que resaltó las relaciones de amistad que unen a ambos países.

“Rusia valora sus tradicionales relaciones de amistad con México y confía en su desarrollo”, dijo Putin en el telegrama enviado al nuevo mandatario de México, según el comunicado publicado en la web del Kremlin.

El líder ruso expresó también su confianza en que al frente de su país López Obrador “preste la debida atención” a la cooperación entre México y Rusia.

Estados Unidos y Canadá, sus vecinos del norte, fueron de los primeros en enviar un mensaje de felicitación a López Obrador, que, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), obtuvo entre 53% y 53.8 % de los votos, lo que llevó a sus oponentes a admitir su derrota incluso antes de que se conozcan los resultados oficiales.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2018