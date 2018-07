‘El Mijis’ llevará al Congreso las necesidades de los jóvenes

Pedro César Carrizales Becerra, conocido como ‘El Mijis’, es virtual diputado electo por el Octavo Distrito de San Luis Potosí y afirmó que buscará llevar al Congreso las necesidades de los jóvenes y así darles un sentido de pertenencia. En entrevista con Paola Rojas, en el estudio de Al Aire, ‘El Mijis’ dijo:

Tengo más de 12 años trabajando con chavos en situación de calle. El ocio es la madre de todos los vicios, no hay espacios públicos para sacar la energía de los chavos. Pretendo llevar al Congreso esa lucha que he llevado desde el estado”.

‘El Mijis’ destacó en entrevista con Paola Rojas que a los jóvenes no se les pregunta sobre qué necesitan o quieren, sino que les imponen lo que creen que es bueno para ellos.

Pedro Carrizales reveló que, tras la muerte de su madre, comenzó su lucha por rescatar a los jóvenes de la adicción y las pandillas, y está convencido de que el ocio es la madre de todos los vicios.

Llega el momento en que empiezas a ver que estás perjudicando a tu familia. Yo tenía mis riñas con mi banda, era peleonero, pero no andaba robando a la gente o asaltando. Uno gana sus enemistades, así como me pegaron, pegué. A raíz de eso mi mamá siempre visitó los hospitales por golpes y no por las enfermedades. Murió a los 42 años y no me despedí de ella por andar en el alcohol con los muchachos. La muerte de mi mamá marcó mi vida y a cada persona que apoyo es como si ayudara a una madre”.