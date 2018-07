‘El Mijis’ denuncia ser víctima de amenazas en SLP

El diputado electo por el Octavo Distrito de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, conocido como ‘El Mijis’, denunció que fue víctima de amenazas.

Señaló que mientras circulaba por el Río Santiago en la ciudad de San Luis Potosí, un vehículo se le emparejó e intentó hacer que se saliera del camino.

Iba circulando por el boulevard Río Santiago y a la altura de Albino García sobre el boulevard se me empareja un carro, del cual me empiezan a gritar con palabras altisonantes, pues sí que me iba a cargar, ya saben, empecé a meterle a la camioneta, llego a la altura de Pedro Moreno y ahí me empiezan a aventar el carro, entonces hay un espacio que queda grande, entonces lo aprovecho para ganarles”, explicó Pedro Carrizales.