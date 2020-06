‘El Marro’, ¿debilitado tras las detenciones de sus allegados?

El fin de semana, una serie de cateos realizados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Celaya derivaron en la detención de 27 personas, incluidas varias del círculo más cercano de José Antonio Yépez Ortiz, ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. Estas detenciones provocaron una violenta reacción de ese grupo criminal

Así se grabó José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, máximo jefe del cártel de Santa Rosa de Lima, uno de los huachicoleros más buscados en el país, el sábado pasado.

Gracias, gracias ante todo, yo siempre voy a estar con ustedes hasta que me cargue la …. Aunque me quede solo, aunque me dejen solo como un pinche perro, me les voy a aferrar, putos”, dijo Yépez Ortiz.