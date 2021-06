‘El Maestrín’ ordenó ataque a civiles en Reynosa, revela detenido

El único detenido por el ataque a civiles en Reynosa, Tamaulipas, que dejó un saldo de 15 muertos, dijo que la agresión la ordenó un sujeto apodado “El Maestrín“, con la intención de desestabilizar y ganar terreno en la ciudad a otra facción del Cartel del Golfo.

“¿Les habló por teléfono, donde lo vieron o qué? No, nada más y vámonos, ¿Qué les contó? Nomás amaneciendo y vámonos”, contestó el sujeto detenido.

Tras un enfrentamiento con fuerzas federales y locales, el sábado 19 de junio fue detenido un hombre acusado de participar en los ataques de Reynosa, Tamaulipas.

El detenido resultó herido y ahora, desde la cama de un hospital, reveló que los asesinos actuaron por órdenes de un jefe criminal apodado “El Maestrín”.

¿Pero por qué motivo? para que se calentara la plaza. ¿Eh? Pa’que se calentará la plaza, ¿para qué se calentara la plaza? Sí, ¿y a dónde está ‘Maestrín’? Allá en Río Bravo me imagino, quién sabe”, confesó el delincuente detenido a los cuestionamientos

“El Maestrín” ha sido identificado como líder del grupo “Los Escorpiones” que controla el municipio de río Bravo para el Cartel del Golfo.

Su brazo armado es otro presunto delincuente llamado Juan Miguel Lizardi Castro, alias “Miguelito 56“, quien en 2018 fue incluido en la lista de los criminales más buscados que hace el gobierno de Tamaulipas en colaboración con autoridades de Texas, Estados Unidos, por su presunta participación en varios homicidios.

Según autoridades de Tamaulipas, en el ataque del sábado “Los Escorpiones” y otra facción denominada “Los Ciclones“, que controlan Matamoros, se unieron para atacar Reynosa, donde tiene control otro grupo del mismo cartel: “Los Metros”.

La intención desestabilizar esa zona para arrebatarle el control a Los Metros del puente fronterizo Pharr y todo lo que pasa por ahí.

El saldo del ataque es de 15 civiles muertos, que eran ajenos a esta disputa, también fueron abatidos cuatro presuntos delincuentes.

El único detenido, que se identificó como Jonathan, confirmó la disputa entre las facciones del Cártel del Golfo.

Una de las víctimas, de origen guatemalteco, no ha podido ser sepultada por sus familiares. Se trata de Juan Francisco del Cid Ayala, quien tenía 41 años.

Hace 5 años Juan Francisco fue deportado de los Estados Unidos y desde entonces se había establecido en Reynosa, además de ser mecánico se dedicaba a reparar celulares.

Ese sábado regresó a su casa a llevar una mochila con teléfonos, cuando salía de nuevo fue interceptado por los hombres armados. El taxista y Juan Francisco fueron asesinados.

La situación migratoria de Juan Francisco ha retrasado los trámites para darle sepultura, a cuatro días del atentado su cuerpo continúa en la morgue.

Norma Patricia, esposa de la víctima, dijo: “No le he podido dar cristiana sepultura, estoy haciendo tramites. Él era de Guatemala, primero me dijeron que tenía que hablar con un familiar para que pudiera tener el derecho de quedarse aquí, hablaron no hubo respuesta del consulado de Guatemala de acá de monterrey”.