El lunes se informará sobre reforma energética, anuncia AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que el próximo lunes 11 de octubre del 2021 se informará sobre la iniciativa de la reforma energética y el futuro del horario de verano.

“Nosotros hicimos un estudio para saber si nos convenía y me acuerdo que estuvo tratando este tema la secretaria de Energía y el lunes va a estar con nosotros para informar sobre la reforma energética, entonces, le vamos a pedir que explique sobre este asunto (horario de verano)”, declaró AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, en Ciudad de México.

López Obrador adelantó que asistirán a la conferencia mañanera del lunes, los integrantes del gabinete de Energía, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la consejera Jurídica, María Estela Ríos González.

El presidente de México fue cuestionado sobre una posible destitución del director general de la CFE, Manuel Bartlett, y que en su lugar se nombraría a un priista, como moneda de cambio a la aprobación de la reforma energética.

AMLO rechazó que exista alguna negociación con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues dijo, que cuenta con que los funcionarios acudan a explicar la iniciativa “en donde se requiera” para convencer a todos los sectores sobre los beneficios de rescatar a las empresas paraestatales.

“No hay ninguna negociación, no hay moneda de cambio, eso no lo hemos hecho y no lo haremos. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Los legisladores tienen que representar al pueblo y ellos van a contar con toda la información, ya está la iniciativa, pero si hace falta explicarla en foros o polemizar, debatir sobre los temas, los servidores públicos del gobierno federal van a asistir”, aseguró.