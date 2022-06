“El jurado me devolvió la vida”: Johnny Depp tras fallo en juicio contra Amber Heard

El actor Johnny Depp dijo que el jurado le “devolvió a la vida” al fallar a su favor en el pleito por difamación con su exesposa Amber Heard.

“Después de seis años, el jurado me devolvió la vida. Estoy realmente conmovido”, declaró la estrella de 58 años en Instagram.

Heard deberá indemnizar a Depp, ausente durante la lectura del veredicto, con 15 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios.

Esto es lo que escribio Johnny Depp

Hace seis años mi vida, la vida de mis hijos, las vidas de los cercanos a mí y también la vida de las personas que por muchos muchos años me han apoyado y han creído en mí, cambiaron para siempre, todo en un abrir y cerrar de ojos. Me levantaron falsos y muy serias acusaciones criminales en redes sociales, lo cual desató una barrera de odio sin fin, aunque no se me hizo ningún cargo, la noticia viajó alrededor del mundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y en mi carrera.

Seis años después, el jurado me regresó mi vida. Me siento verdaderamente humillado.

Reconozco el noble trabajo del juez, el jurado y las personas de la corte que sacrificaron su propio tiempo para poner esto en orden, y a mi equipo legal y abogados quienes hicieron un trabajo extraordinario ayudándome a compartir la verdad.

Lo mejor está por venir y un nuevo capítulo en mi familia ha comenzado.



Así reaccionó Amber Heard

Tras el veredicto, la actriz Amber Heard manifestó su desacuerdo en redes sociales, donde escribió:

La decepción que siento hoy no tiene palabras. Tengo el corazón roto al ver que la montaña de evidencias no fueron suficientes para defenderme del poder desproporcionado y las influencias de mi exesposo.

Estoy todavía más decepcionada con lo que este veredicto significará para otras mujeres, es un paso atrás. Es un paso atrás a los tiempos en que las mujeres que hablaban y se defendían eran humilladas públicamente.

Retroceder a la idea en que la violencia contra la mujer debe ser tomada seriamente. Creo que los abogados de Johnny triunfaron en lograr que el jurado pasara por alto la libertad de expresión e ignorara la evidencia que era tan concluyente que hasta ganamos en Reino Unido.

Estoy triste por perder este caso, pero estoy más triste de ver que, al parecer, perdí un derecho que pensé que tenia como americana, hablar abuerta y libremente.



Con información de AFP y N+

HVI