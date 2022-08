El INE no necesita transformarse o desaparecer: Lorenzo Córdova

El presidente del Instituto Nacional Electoral rechazó ante diputados que el INE deba refundarse o transformarse a fondo, como propone la iniciativa presidencial.

Te recomendamos: INE solicitará presupuesto de 14 mil 439.6 mdp para 2023

“A partir de un diagnóstico serio y objetivo, basado en datos ciertos, se puede afirmar que el sistema funciona y funciona bien, sin duda es mejorable, desde esta óptica, más allá de un cambio de reglas o de nombre el INE no necesita, me parece, refundarse o transformarse a fondo ni mucho menos suprimirse o peor aún, desaparecer, tanto el INE como nuestro sistema electoral en su conjunto pueden, como decía, mejorarse”, dijo Lorenzo Córdova, presidente del INE.

Al participar en el Foro 17 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, en la Cámara de Diputados con el tema Sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (iNEC), como propone la iniciativa del presidente López Obrador, Lorenzo Córdova consideró que ante una posible reforma electoral y para evitar retrocesos, sería necesario preservar la autonomía del INE, su carácter ciudadano, su estructura y la custodia del padrón electoral.

Los diputados cuestionaron

“Desde el INE hemos estado insistiendo con las instancias de seguridad federales que tenemos que construir ese diagnóstico, porque nadie puede lucrar de la inseguridad en los procesos electorales, de nueva cuenta, hay una tarea pendiente como Estado, pero el INE no es un órgano de responsabilidad de la seguridad”, indicó Lorenzo Córdova, presidente del INE.

El líder de la mayoría morenista negó que con la reforma se pretenda vulnerar la autonomía del INE.

“Quisiera que en esta mesa nos pudieras explicar cuáles son los motivos, las razones, jurídicas, técnicas, sociales, políticas, que te llevan a esa afirmación de que los ciudadanos no deben de participar en la definición de quiénes son los integrantes del Instituto Nacional Electoral”, señaló el diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena.

“Yo nunca he dicho que no se elijan, lo único que digo, será, habrá que ver la pertinencia o no, lo que sí es cierto es que Idea Internacional en un informe de 2014 señala que de 217 países estudiados en ninguno se eligen a las autoridades electorales, no sé si tenga alguna razón de ser, se plantea en la iniciativa del presidente que harán campaña, que tendrán acceso a los medios, y quién va a pagar los spots”, aseguró Lorenzo Córdova, presidente del INE.