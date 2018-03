El estado de derecho y la ley no se negocian: Meade

José Antonio Meade dijo que fue invitado a participar en las mesas de diálogo que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostendrá con Andrés Manuel López Obrador para analizar el tema del nuevo aeropuerto.

En entrevista con los medios aseguró que el estado de derecho y la ley no se negocian.

“Al término de mi participación se nos hizo extensiva esta convocatoria, pero lo que pensamos nosotros es que el estado de derecho no se discute, el estado de derecho implica el cumplimiento de los contratos, implica además el desahogo de obras de infraestructura que son vitales, no pensamos que la ley sea objeto ni de mesas de debate ni de mesas de reflexión. En México los contratos se observan y los proyectos de infraestructura se van a desahogar en sus términos”, dijo Meade.

Cuestionado sobre los señalamientos de Ricardo Anaya, respecto a la participación de la Secretaría de Hacienda en la exoneración de César Duarte, Meade reiteró que la Secretaría solo realizó un dictamen técnico y que el deslinde de responsabilidades es facultad de la Procuraduría General de la República (PGR).

Previamente, al asistir a la toma de protesta del exsecretario de Agricultura, José Calzada, como secretario general del Movimiento Territorial en el CEN del PRI, Meade dijo que a 6 días de que inicien las campañas está seguro del triunfo.

“Vamos a ganar la elección porque vamos a llevar las mejores propuestas, vamos a ganar la elección porque vamos a vender esperanza y porque vamos a vender esperanza fundada en experiencia y en causas que vamos a abanderar, no vamos a ganar esta elección solamente porque somos mejores que la competencia, no la vamos a ganar solamente porque estamos más preparados, no la vamos a ganar solamente porque tenemos una historia de vida limpia y ellos no la tienen, la vamos a ganar porque vamos a proponer y porque nuestras propuestas van a ser mejores”, dijo Meade.

Dijo que “Avanzar contigo” será su premisa de campaña y de ganar, también la de su gobierno.

Con información de Carolina Altolaguirre

JLR