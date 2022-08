‘El cuerpo me pide otra dosis’: Migrante deportado en Tijuana narra cómo se volvió adicto al fentanilo

El consumo de fentanilo en Tijuana, Baja California, no solo está incrementándose entre personas jóvenes; los traficantes han inducido a las personas en situación de calle, muchos de ellos, migrantes deportados, a consumir esta sustancia.

Te recomendamos: Fentanilo, droga más potente que la heroína y que ‘pone locos’ a los consumidores, invade México

“Cuando recién empecé a usar fentanilo 10 rayas me hubieran curado; conforme va el tiempo ya el cuerpo va pidiendo más. Ahorita las 30 rayas me pongo de a una me la cura”. ¿Y eso es una al día?. “No, me meto como 4 o 5 de estas al día”, comentó Enrique.

Con una jeringa reutilizada es como Enrique de 50 años de edad se inyecta dosis de fentanilo a unos metros de las aguas negras del canal de Tijuana.

Enrique, un consumidor de fentanilo aceptó tener conocimiento de peligro de consumir fentanilo.

“Es el riesgo que uno toma”, dijo.

Originario de Zacatecas, cuenta que vivió 22 años en Estados Unidos hasta que fue deportado en 2020; dice que perdió su casa, su dinero y su familia y por eso cayó en las adiciones. En los últimos meses recuerda que ha sufrido cinco sobredosis por fentanilo.

“Si me pongo poco de más aquí me quedo así, entre medio dormido, despierto y ya cuando reacciono ya se fue la mayor parte del día y ya el cuerpo me está pidiendo otra dosis, estas bolas son porque no me agarré bien la vena y este fentanilo entró en el músculo”, apuntó Enrique, consumidor de fentanilo.