‘El Chiquis’, un ladrón arrepentido, narra estremecedora revelación por la que decidió no volver a robar

Iván, alias “El Chiquis”, es un joven que reconoció haber participado este año en más de una veintena de asaltos en la carretera México-Pachuca.

“Observando qué es lo que traen, quién es el que se ve más alto”, dijo Iván.

“El de la puerta compañero él tiene que dar la señal, donde debes de actuar, sacar el arma y empezarlos a agredir, que ya se la saben”, apuntó.

De los 6 mil 222 robos a unidades de transporte público registrados en el Estado de México en lo que va del año, 23 dice haberlos cometido Iván, de 24 años de edad, alias “El Chiquis”, es originario de la colonia Santa María Tulpetlac, en Ecatepec, Estado de México, uno de los municipios con mayor número de asaltos junto con Naucalpan, Nicolás Romero y Tlalnepantla. “El Chiquis” cuenta que comenzó a robar desde que cursaba quinto año de primaria.

Dice que a los 15 años comenzó a drogarse y que hace 6 años, alentado por sus compañeros de preparatoria, cometió su primer robo en una combi, armado con un cuchillo cebollero que tomó de su casa.

Para Iván, este delito se convirtió en un trabajo que disfrutaba, pero notó que los pasajeros comenzaban a defenderse y hace dos años cambió el cuchillo por una pistola.

“Yo nunca había tenido en mis manos un arma de fuego; me armo de valor, pues apuntando a la gente, yo en mi mente no los voy a matar. Más que nada era la sensación de la cara que ponía la gente, o sea como que me gustaba que agacharan la cabeza. Era una sensación agradable más cuando ya veía celulares, alhajas, quería más, no me conformaba”.