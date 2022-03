‘El Bronco’ “está muy tranquilo, con dignidad y mucho ánimo”, dice defensa del exgobernador de NL

Por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita para su campaña en 2018, Jaime Rodríguez “El Bronco”, exgobernador de Nuevo León, permanece recluido en el Penal de Apodaca.

Te recomendamos: Vinculan a proceso al exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez ‘El Bronco’ y le dictan prisión preventiva

Fue vinculado a proceso la noche del miércoles tras una audiencia inicial de 8 horas ante el Juez de Control y Juicios Orales, Carlos Alberto Salas González quien decretó prisión preventiva justificada y al mismo tiempo, a petición de la defensa, se declaró incompetente turnando el caso a un juzgador federal.

Este jueves la defensa de Jaime Rodríguez Calderón sostuvo que la decisión de mantenerlo preso fue incorrecta, además de infundada.

La defensa del exgobernador diseña una estrategia de defensa y será la autoridad federal la que tome las determinaciones correspondientes.

“Pues es demostrar la inocencia plena del señor ex gobernador en relación en concreto con los cargos que se la atribuyeron por un delito electoral que definitivamente es nuestra posición, el exgobernador no cometió… no no, no es un delito grave, ni amerita prisión preventiva oficiosa, ni tampoco justificada”, detalló Víctor Olea Peláez. abogado defensor de Jaime Rodríguez Calderón.