‘El Bronco’ se reúne con estudiantes de la Ibero

El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, visitó la Universidad Iberoamericana. A su llegada, los estudiantes lo saludaron y se acercaron para tomarse selfies con él.

Durante el encuentro en el auditorio de la universidad fue cuestionado por los alumnos sobre la investigación que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE) por triangulación de recursos hacia su campaña, el uso de funcionarios públicos para la recolección de firmas y credenciales falsas.

-¿Se mocharía la mano usted candidato?, preguntó un estudiante.

No soy culpable, pero si soy me las mocho, punto, Con mucho gusto lo haría para demostrarle a México que sí hay honestos en este país, No tengo miedo a eso, eh, porque sé que tengo la razón y entonces si yo soy el que estoy promoviendo pues yo me tengo que someter al castigo primero ¿no?”.