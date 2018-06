Rodríguez Calderón se compromete a eliminar gastos en privilegios

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la Presidencia, señaló que los funcionarios de Gobierno que trabajen en su gabinete deben tener su vida económica resuelta y se comprometió a eliminar gastos en privilegios, incluyendo seguros médicos privados.

Rodríguez Calderón señaló:

Todo para el que trabaja y cero para el huevón y eso va a sacar adelante al país. La gente puede trabajar y no estar con la mano estirada pidiendo… Cero gasto en el Gobierno, en la egolatría y soberbia de los gobernantes. Cero gasto en el Gobierno en teléfonos celulares… En Nuevo León pusimos tres requisitos para los funcionarios de Gobierno, que también lo vamos a poder en el Gobierno federal: Primero, que tenga permiso firmado de su esposa o de su marido para trabajar en el Gobierno y el que no lleve la carta firmada, no lo contrato en el Gobierno. Segundo, que tenga resuelta su vida económica. Tercero, que sea experto a lo que lo vamos a contratar. Esos tres requisitos serán fundamentales para el Gabinete y todos los funcionarios de Gobierno”.