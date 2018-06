‘El Bronco’ realiza cierre cibernético de campaña; prevé descomposición política tras elección

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la Presidencia, aseguró que después de las elecciones habrá una descomposición política en el país, por lo que en caso de no ganar, apoyará a quien gane.

Yo creo que tenemos que trabajar fuerte para apoyar a quien gane, porque va haber una descomposición política muy fuerte. Yo creo que eso va a pasar, que no va a haber una conciliación. Se dieron con la cubeta todos y evidentemente yo no me di con la cubeta con ninguno. Y creo que con quien gane tendré la posibilidad de convencerlo que tiene que ayudar a Nuevo León y tendremos una fuerza mucho más fuerte que los demás porque en el país hay ya una presencia enorme del Bronco y eso va ayudar a las acciones políticas”, afirmó.