‘El Bronco’ pierde al menos 10 kilos de peso por problemas de salud, revela su esposa

Al menos 10 kilos de peso ha perdido el exgobernador de Nuevo León, Jaime Helidoro “N” debido a problemas de salud desde que fue internado en el penal de Apodaca, reveló su esposa Adalina Dávalos.

Acompañada de dos de sus hijas este martes visitó a su esposo.

Dijo que el exgobernador les pidió que tuvieran paciencia y aunque hablaron poco de la audiencia que tuvo la tarde del lunes con un Juez Federal, mismo que decidió regresar la carpeta de investigación a un Juez Local, prefiere mantenerse al margen.

“Sí leva alrededor de 10 kilos menos, pues esta con una dieta y lo debo de aclarar, no es una dieta especial, exclusiva para él si no una dieta recomendada por los mismos doctores de aquí del Cereso; hoy venimos como cada martes nos toca nuestra visita familiar, este pues venimos a platicar con él a, pues de muchas cosas no, de mis hijos, de los más chiquitos, de sus hijas, todo, tocamos temas muy rápidos de la cuestión del proceso de ayer y ya”, comentó Adalina Dávalos, esposa de Jaime Heliodoro “N”.

Por su parte la defensa del exgobernador explicó que analizan todas las herramientas para combatir la resolución que dio el juez federal.

Entre los recursos legales, comentó que podrían buscar un amparo para regresar el caso a las autoridades federales ya que la Ley General en materia de Delitos Electorales establece que el uso de recursos de procedencia ilícita, delito que se le atribuye al exgobernador, es competencia federal.

Con información de Edgar Martínez.

