‘El Bronco’ llama a unirse al Gobierno mexicano contra maltrato a migrantes

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la Presidencia, hizo un llamado a la población para unirse al Gobierno mexicano contra el maltrato a los migrantes mexicanos y sus niños.

Rodríguez Calderón agregó que es urgente que el Gobierno actúe para evitar la migración y para poner un alto al presidente de Estaos Unidos, Donald Trump.

Deben ponerle atención ahorita, no es para que el próximo Gobierno resuelva. Ahorita se tiene que resolver porque no podemos permitir que niños se queden sin papás y mamás, están siendo omisos, totalmente tibios, diría yo fríos, son fríos… Ninguna persona en su sano juicio se iría de México si tuviera oportunidades de vida y de trabajo, ninguna persona podría llevar a sus niños a arriesgarse a Estados Unidos si aquí tuviera con qué… Yo creo que hace falta carácter, que hace falta disposición también de todos nosotros. Yo me sumaría al presidente, Peña Nieto, si se pone enfrente del presidente, Trump. En este momento creo que todos debemos unirnos al Gobierno mexicano para exigirle no sólo al presidente Trump, sino también a los americanos, que no permita que su presidente trate mal a los inocentes a esos niños que merecen tener mejores condiciones”, afirmó.