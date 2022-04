‘El Bronco’ ingresa a hospital de Monterrey por problemas de salud

Para descartar cualquier problema grave de salud, este sábado fue trasladado al Hospital Metropolitano de Monterrey, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro “N”, para una valoración médica.

El exgobernador, quien se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 15 de marzo en el penal de Apodaca, según sus médicos presentó diarrea, vómito y posibilidad de desmayos desde el viernes, cuando enfrentaba una audiencia virtual que tuvo que ser suspendida.

Entonces la defensa emitió una solicitud de traslado urgente, que se dio este sábado.

En unas fotos que fueron filtradas, se observa al exgobernador ingresando a un laboratorio del hospital custodiado por al menos cuatro hombres, donde trascendió que le detectaron un quiste hepático de aspecto simple, que no se considera grave.

Sin embargo, su esposa Adalina, aseguró que nada le han informado.

“¿Qué voy a pedir?, que se me notifique la situación de salud de mi marido, eso lo he solicitado y lo he solicitado otra vez, la intervención del juez del Distrito. Negaron toda la información referente a Jaime, en todos lados, en el Penal, en el Hospital a donde hable no, hay informes, en la mañana me dijeron que no había informes”, expuso Adelina Dávalos Martínez, esposa del exgobernador de Nuevo León.