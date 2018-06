‘El Bronco’ aprovechara el tercer debate para presentar su estrategia

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la Presidencia, dijo que está preparado para el debate de este martes en Mérida, Yucatán, y aprovechará el espacio para presentar su estrategia, como lo hizo en el primero y en el segundo.

Al salir del Museo del Mundo Maya, en Mérida, donde se realizará el tercer debate, el candidato independiente indicó que tomará ventaja en lo que los otros tres candidatos se pelean.

Es la tercera caída de la lucha libre. El debate es una lucha libre en donde evidentemente cada uno de nosotros haremos una estrategia. Mi estrategia será evidentemente aprovechar el debate como lo es el primero y el segundo… Yo creo que mañana en el debate se van a seguir peleando Andrés Manuel, José Antonio y Anaya y evidentemente eso me va a dar una posibilidad de poder hacer una propuesta específica sobre cómo exterminarlos mañana. Me voy a traer una fumigadora, voy a fumigarlos, ojalá pueda mañana exterminarlos, para que ya no le hagan daño a este país. Los partidos de este país necesitan ser fumigados y exterminados porque eso es lo que le hace daño a México”.