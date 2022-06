El ahuehuete de Paseo de la Reforma ‘está estresado’, dicen especialistas

En la Ciudad de México, la apariencia del ahuehuete que recién se plantó en Paseo de la Reforma empezó a generar preocupación por el color y la caída de las hojas.

Pero ¿por qué se ve tan desmejorado?

“El árbol está estresado por el cambio, se tiene que componer”, dijo Jesús, trabajador del vivero de Sedema.

El ahuehuete no se ha muerto; a pesar de tener este color amarillento, dicen los especialistas del vivero donde creció en Montemorelos, Nuevo León, que es una condición que ya se esperaba.

Afirman que el árbol está en un proceso de almacenar sus alimentos en forma de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, y los deposita en el tronco, ramas y raíces; también comenzó un proceso llamado senescencia, es decir, la degradación de la clorofila que haría que el árbol pierda hasta el 40 por ciento de su follaje.

“Va a estar un periodo de un mes, obviamente hay que reiterar no se está aplicando y no se debe aplicar ningún fertilizante inorgánico, si se pueden aplicar enraizadores y se han aplicado, el tema, que la población que no vaya y no le eche nada. espera un periodo de un mes se va a poder saber qué va a pasar con el árbol”, apuntó el ingeniero Adrián Cavazos.