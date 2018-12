El abandono de ‘Wall-E’, el perro que regresaron con todas sus cosas al albergue donde fue adoptado

Solo y confundido. Así se veía un perro que no tenía ni la más mínima idea de lo que pasaba.

¿Por qué su propietario lo había llevado de vuelta al albergue para mascotas de donde lo adoptó hace tres años?

Esta triste historia ocurrida en Estados Unidos no tardó en volverse viral en Facebook tras ser compartida por una gran cantidad de usuarios a favor de los derechos de los animales.

“Wall-E” era un can de tres años de edad cuando fue adoptado por primera vez en 2015 del Centro de Cuidado Animal del Condado de Maricopa (MCACC, por sus siglas en inglés), ubicado en Arizona.

La nueva familia del perrito, una cruza de labrador, lo llevó a su casa en donde cuidó y consintió a la desamparada mascota con bocadillos y juguetes.

Sin embargo, un día del pasado mes de setiembre, “Wall-E” vio cómo todas sus pertenencias eran guardadas en dos bolsas de plástico para basura.

El perro, ahora de seis años de edad, no podía entender el motivo por el que estaba siendo devuelto junto a su cama y sus juguetes al albergue de donde fue rescatado o las lágrimas de su dueño mientras se despedía de él.

Y es que las circunstancias habían cambiado para la familia que acogió a ‘Wall-E’ los últimos tres años, por lo que ya no podían darle los cuidados que merecía.

Todo lo que el perro sabía era que una vez más estaba por su cuenta y con el corazón destrozado. Sus primeros días en el albergue fueron fatales.

“Estaba muy asustado. En su perrera, lo único que hacía era ladrar y ladrar”, señaló Jordan Bader, que maneja la página de Facebook de adopción de perros del MCACC, a la página animalista The Dodo. El albergue no cuenta con mucho espacio y no podía seguir almacenando las cosas de ‘Wall-E’, quien lucía confundido y deprimido.

Cuando los adoptantes potenciales se acercaban a su jaula, mantenían su distancia debido a la postura defensiva que el perro asumió después de haber sufrido nuevamente la experiencia del abandono. Pero el personal del refugio sabía que “Wall-E” era un perro muy dulce y estaban a la espera que alguien viera su verdadera personalidad detrás de los barrotes.

(MCACC West Adoptable Dogs)

Durante dos meses, ‘Wall-E’ se sentó en atiborrado refugio, con menos posibilidades de ser adoptado como el día que fue devuelto. Fue en ese momento en el que a Bader se le ocurrió darle a este perro abandonado una ventaja: la de usar el poder de Facebook para contar su historia y su idea funcionó.

“Manejo junto a otros seis voluntarios la página de Facebook y ayudamos a que los perros del refugio encuentren nuevos hogares. Sabíamos que la foto que le tomamos ese día iba a ser impactante y llamaría la atención de los usuarios, pero no pensamos que se volvería viral. Tuvimos a muchas personas interesadas en él”, contó Bader.

La publicación de Facebook llamó la atención de Lynn Lee, que después de ver la foto de ‘Wall-E’ se conmovió tanto por su historia que se dirigió al refugio para conocerlo en persona junto a su otro perro y al día siguiente lo adoptó. “Han sido maravillosos”, explicó Bader. “’Wall-E’ se lleva muy bien con su nueva familia, adora ir de paseo y acurrucarse con ellos”, agregó.

LLH