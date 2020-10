Ejército Zapatista no quiere el perdón de España: “no nos conquistaron”

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció una gira por varios países europeos y su llegada a Madrid en agosto de 2021, cuando se cumplen 500 años de la conquista; pero a diferencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no quieren el perdón de España.

Te recomendamos: Semarnat realizará consulta en 167 comunidades indígenas por construcción del Tren Maya

“Iremos a decirle al pueblo de España dos cosas sencillas. Uno: Que no nos conquistaron. Que seguimos en resistencia y rebeldía. Dos: Que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada”, apunta el comunicado, firmado por el subcomandante insurgente Moisés y publicado al filo de la medianoche del lunes.

En marzo de 2019, López Obrador propició un enfriamiento en las relaciones con España cuando envió una carta exigiendo al rey de España y al papa Francisco disculparse por los agravios cometidos contra los pueblos originarios durante la conquista de lo que hoy es México.

Aunque con el paso de los meses las relaciones se recuperaron, el pasado 30 de septiembre expresó que espera que en 2021 -por los 500 años de la conquista y los 200 de la independencia de México- haya un “cambio de actitud” por parte del Gobierno español y de la monarquía española y se ofrezca “una disculpa, un perdón”.

En los 500 años de la “supuesta conquista de lo que hoy es México”, delegaciones del EZLN saldrán a recorrer el mundo “buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, muchos menos el perdón y la lástima”, anunció el comunicado.

En primer lugar viajará a tierras europeas a partir de abril de 2021.

“Después de recorrer varios rincones de la Europa (…) llegaremos a Madrid, la capital española, el 13 de agosto del 2021, 500 años después de la supuesta conquista de lo que hoy es México”, informó el texto.

Se hablará con el pueblo español, pero “no para amenazar, reprochar, insultar o exigir, no para demandarle que nos pida perdón. No para servirles ni servirnos”.

Para el EZLN, que sigue en “resistencia y rebeldía”, ya “basta de jugar con el pasado lejano” en lo que consideró un acto de “demagogia e hipocresía” para “justificar” la violencia del presente.

En un mensaje dirigido al mandatario, el zapatismo dijo:

“No queremos volver a ese pasado, ni solos, ni mucho menos de la mano de quien quiere sembrar el rencor racial y pretende alimentar su nacionalismo trasnochado con el supuesto esplendor de un imperio, el azteca, que creció a costa de la sangre de sus semejantes”.

Es por ello que “ni el Estado Español ni la Iglesia Católica tienen que pedirnos perdón de nada. No nos haremos eco de los farsantes que se montan sobre nuestra sangre y así esconden que tienen las manos manchadas de ella”, resumió el texto con dureza.

Finalmente, con cierta sorna, los zapatistas lanzan una serie de preguntas tales como: ¿De qué nos va a pedir perdón la España? ¿De haber parido a Cervantes? ¿A José Espronceda? (…) ¿De qué nos va a pedir perdón la Iglesia Católica? ¿Del paso de Bartolomé de las Casas? ¿De quienes arriesgan su libertad y vida por defender los derechos humanos?”.

La grandeza de México

López Obrador presentó el 30 de septiembre un plan para conmemorar durante 2021 la fundación de la Ciudad de México, los 500 años de la Conquista y los 200 años de la Independencia.

La principal idea, dijo, es exponer “la grandeza de México en lo artístico, cultural” con “exposiciones de códices, piezas arqueológicas, pintura y mucha música”.

El EZLN ha mostrado en muchas ocasiones su desacuerdo con López Obrador, por ejemplo con marchas en defensa del medioambiente y contra los megaproyectos de infraestructura que el líder izquierdista impulsa en el sureste, como el Tren Maya.

Con información de EFE

DGP