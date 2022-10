Ejército No Tiene Aspiraciones de Poder: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que el Ejército mexicano no tiene aspiraciones de poder, luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmara que los miembros de las Fuerzas Armadas tienen derecho a buscar puestos políticos.

“Nuestro Ejército no tiene esas aspiraciones de poder, nuestro Ejército no pertenece a la oligarquía, no se deja dominar por los grupos de poder económico o poder político, no es como otros Ejércitos, con todo respeto”, apuntó el mandatario durante su conferencia mañanera.