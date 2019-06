En un hecho inédito, el Ejército vigila la frontera de México con Estados Unidos para impedir el paso a los migrantes.

Además, las autoridades interrogan y piden documentos a las personas que consideran podrían ser centroamericanos.

El domingo 16 de junio, se vio por primera vez al Ejército Mexicano vigilando la franja fronteriza de Ciudad Juárez con El Paso, Texas.

Soldados apoyados por la Policía Federal y Estatal custodiaban la zona del puente internacional de Zaragoza con el objetivo de disuadir a migrantes que deciden cruzar por esa zona hacia Estados Unidos.

En las primeras imágenes captadas no se observó la presencia de migrantes, sin embargo, la vigilancia se mantiene a lo largo de la parte seca del Río Bravo.

Ejército vigila la frontera norte de México para impedir paso de migrantes.(EFE)

Pero el intento por impedir que los migrantes lleguen a Ciudad Juárez también se observa desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El domingo por la noche, dos elementos de la Policía Federal vigilaban el abordaje de los pasajeros que empezaban a subir al avión, interrogaban y pedían documentos a personas que consideraban podían ser migrantes centroamericanos.

Es el caso de David, un joven oriundo de Ciudad Juárez.

Ahorita que íbamos rumbo al avión ya entrando en el pasillo que es el gusano, me detuvo una Federal y me pidió mi credencial. Dije para qué, se fijó en mi ticket y mi credencial, mis datos de dónde era y dónde vivía. ¿para ver si eras mexicano? Sí, nada más. Pero se me hace raro que están haciendo todo esto ahorita”, describió David, habitante de Ciudad de Juárez.