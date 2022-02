Ejército, GN y Policía de Michoacán avanzan en la recuperación de la región de Tierra Caliente

El Ejército, la Guardia Nacional y la Policía de Michoacán continúan avanzando y recuperando zonas que estaban bajo control de grupos criminales en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

Esta mañana, en la localidad de El Cansangüe, en Tepalcatepec, se reportó una agresión de supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación a integrantes del Ejército, que dispararon para repeler la agresión, pero la presencia se nota y aunque de manera incipiente se ven cambios en la zona.

Este martes y miércoles, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía de Michoacán liberaron la carretera Aguililla-Apatzingán. Una vía de 80 kilómetros, donde el año pasado había por lo menos cinco retenes con gente armada.

La presencia de las fuerzas armadas delinea un antes y un después en la historia de esta vía. Las camionetas blindadas artesanalmente, mejor conocidas como monstruos, dejaron de circular, ahora observamos vehículos artillados del Ejército.

En el letrero de “Bienvenidos a El Aguaje”, escenario de pintas y enfrentamientos. Ahora los soldados han borrado los logos de los cárteles. Lo mismo pasa con el puente de fierro, ahí hombres armados solían a tomarse fotografías, ahora el paso es libre y algunos de los que aparecen en las imágenes han sido reportados como abatidos durante los últimos días.

Las zanjas que hacían integrantes de grupos delictivos están tapadas y la maquinaria que usaban para cortar el camino ahora está abandonada y desvalijada.

Así lucia la comunidad de ‘El Limoncito’, ahí, la capilla de la Virgen ya fue resanada y pintada. Los mensajes criminales en señalamientos viales, paradas de autobús y paredes de algunas casas ya fueron tapados.

Donde atacaron y asesinaron a 13 policías estatales en 2019 ahora hay un filtro de seguridad y la entrada a la cabecera municipal de Aguililla donde antes había piedras y residuos de bombas molotov, hoy está resguardada por la Guardia Nacional.

El cuartel militar ya no está sitiado y la cabecera municipal está prácticamente blindada por el Ejército y la Guardia Nacional. Pero lo que aún persiste son comunidades abandonadas y las. antiguas peticiones de la población.

“Los invito a pasar al centro de salud de Aguililla, Michoacán. Aquí todas las camillas que son para hospitalización. Camillas, tanques de oxigeno y la autoridad que hacía caso omiso de traer las cosas necesarias”, señaló César Tavera, médico General Clínica Aguililla, Michoacán.

“Prometieron un Banco, el Banco del Bienestar, luego empezaron hablar de tramos carreteros, tampoco, no se concretó. Ahorita que ya están aquí que esperemos que ahora si nos apoyen”, dijo César Arturo Valencia, presidente municipal de Aguililla.

“Yo quiero enfatizar, que no los veamos, no quiere decir que no estén. Porque hoy hablamos de presencia del Ejército más no hemos hablado de control“, concluyó Gilberto Vergara, sacerdote en Aguililla, Michoacán.