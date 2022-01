Ejecutivo Federal tiene facultad para decidir sobre uso de agua de presa ‘La Boquilla’, determina SCJN

Al resolver las controversias constitucionales que presentaron diversos municipios de Chihuahua en contra de que se entregara agua de la presa “La Boquilla” a Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Federal decidir sobre el uso y destino de las aguas nacionales.

Te recomendamos: Agricultores entregan presa La Boquilla, de Chihuahua, al gobierno federal, poniendo fin al conflicto por el agua

“Toda vez que la disposición de aguas almacenadas en la presa para dar cumplimiento a un tratado internacional representa un acto de dominio sobre aguas nacionales, las órdenes para realizarlo, se insiste, representan una atribución exclusiva del Ejecutivo, que no requiere autorización u opinión previa de ninguna autoridad estatal o municipal. Lo anterior no significa que el Congreso de la Unión no deba regular los términos en que el Ejecutivo Federal ejerza tales facultades de administración”, indicó Javier Laynez Potisek, ministro de la SCJN.