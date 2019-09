Ejecución de ocho personas en Nuevo Laredo, extrajudicial: Derechos Humanos

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que la muerte de ocho personas, que fue presentado por el gobierno de Tamaulipas, el jueves pasado como resultado de un enfrentamiento entre civiles armados y policías del estado, se trató en realidad de una ejecución extrajudicial

Te recomendamos: Reportan enfrentamiento entre militares y civiles en Nuevo Laredo; hay 6 muertos

A las 4 de la mañana del pasado 5 de septiembre, agentes del Centro de Análisis, Información y Estudios de la Policía de Tamaulipas sacaron a Fernando Hernández Viesca de 19 años de edad, del domicilio marcado con el número 649 de la calle Jesús Guajardo, en la colonia Buenavista de Nuevo Laredo.

Minutos después, otros tres hombres y tres mujeres fueron sacados por los agentes de sus departamentos en el 6836 de la calle Héroe de Nacataz, de la colonia Buenos Aires.

Los agentes viajaban a bordo de un convoy de camionetas blancas.

Al amanecer de ese 5 de septiembre, las autoridades de Nuevo Laredo informaron de un enfrentamiento en la colonia Valles de Anáhuac, entre elementos de inteligencia y de la policía estatal, con presuntos integrantes del Cártel del Noreste, que dejó como saldo cinco hombres y tres mujeres abatidos, el informe oficial indica que los civiles armados vestían uniformes similares a los de las fuerzas armadas y que se aseguraron una camioneta Tundra color negro sin placas con blindaje casero, 15 armas largas y una corta.

Testimonios obtenidos por En Punto denuncian que en el lugar no hubo un enfrentamiento, sino una probable ejecución extrajudicial.

Como balacera que se hayan oído, no. Yo creo no que les dieron tiempo de tirar, no sé. Al último nada más se oía pum pum pum”, recordó un testigo.

El domicilio del supuesto enfrentamiento se ubica en la esquina de las calles 10 y 7 de valles de Anáhuac. Es propiedad de Severiano Treviño, empleado de una empresa de refrescos. Ahí también vive su hija Kassandra y la bebé de ella, de dos años de edad. En su testimonio, Kassandra asegura que, por tener a su bebé en brazos, le perdonaron la vida esa mañana.

Estábamos dormidos, eran las 7 de la mañana, casi iban a ser las 8 cuando de repente tumbaron la puerta y mi papá corrió conmigo y con la niña cuando lo regresaron a golpes pa´tras. Yo me iba a salir cuando se metieron 5 conmigo pa´l cuarto. Me decían que me tapara la cara y a mi apá lo tenían en la cocina golpeándolo y le decían que sacara las armas, que sacara las armas y mi papá le decía ‘no, señor; yo no sé de qué está hablando, yo trabajo en la Coca, tengo mi gafé, tengo mi uniforme’ y le decían que no se hiciera pendejo, que las sacara y lo estaban golpeando en la cocina”, compartió Kassandra Treviño.

Según el relato de Kassandra, los agentes vestidos con ropa de color negro y armas largas no se identificaron ni mostraron orden de cateo al llegar a este domicilio.

Agregó que a Severiano lo sacaron de la casa en playera y chanclas y lo vistieron con ropa tipo militar.

-¿Así como apareció muerto?

Sí, así como apareció muerto y ya lo tenían esposado porque lo metieron conmigo al cuarto y me dijeron que si yo hablaba me iban a matar y que si no sé qué y mi papá les decía que no que no tenía nada que ver que no sabía, que no me hicieran nada pero que él no sabía”, señaló Kassandra.