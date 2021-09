Eficacia de la vacuna anticovid de AstraZeneca es menor de la reportada en marzo

La vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca demostró una eficacia del 74% en la prevención de la enfermedad sintomática, una cifra que aumentó al 83.5% en personas de 65 años y mayores, según resultados largamente esperados del ensayo clínico de la compañía en Estados Unidos.

La eficacia general del 74% fue menor que el dato provisional del 79% reportada por la farmacéutica británica en marzo, un resultado que AstraZeneca revisó días después al 76% después de una inusual reprimenda pública por parte de funcionarios de salud de que la cifra se basaba en “información desactualizada”.

Los datos analizaron a más de 26 mil voluntarios en Estados Unidos, Chile y Perú, que recibieron dos dosis de la vacuna con un intervalo de aproximadamente un mes.

Los resultados se publicaron en la revista New England Journal of Medicine. No hubo casos de COVID-19 sintomático grave o crítico entre los más de 17 mil 600 participantes que recibieron la vacuna, en comparación con 8 casos de este tipo entre los 8 mil 500 voluntarios que recibieron el placebo. También hubo dos muertes en el grupo de placebo, pero ninguna entre los que recibieron la vacuna.

“Quedé gratamente sorprendida”, dijo sobre el resultado general la Dra. Anna Durbin, investigadora de vacunas en la Universidad Johns Hopkins y una de las investigadoras del estudio. “También fue muy protector contra las enfermedades graves y la hospitalización”.

No ha habido casos de un efecto secundario de coagulación de la sangre raro pero grave llamado trombosis con trombocitopenia que se haya relacionado con la vacuna AstraZeneca, desarrollada con investigadores de la Universidad de Oxford.

AstraZeneca dijo a fines de julio que tiene previsto solicitar la aprobación total de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA), e vez de pedir una autorización de uso de emergencia.

El presidente ejecutivo, Pascal Soriot, dijo en una conferencia de prensa en ese momento que esperaba que la vacuna aún pudiera desempeñar un papel en Estados Unidos, pese a que el proceso demoraba más de lo esperado.

La compañía está explorando dosis de refuerzo para personas que ya han sido vacunadas con dos dosis de sus propias inyecciones o basadas en ARNm de Pfizer/BioNTech o Moderna.

La vacuna, conocida como Vaxzevria, está autorizada para su uso en más de 170 países. Un portavoz dijo que la compañía espera solicitar la aprobación de Estados Unidos a finales de este año. Durbin dijo que no espera que Vaxzevria se use mucho en Estados Unidos, pero la aprobación de la FDA “les da seriedad”.

Con información de Reuters

HAVJ