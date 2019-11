Efervescencia persiste en el Senado por caso Rosario Piedra

Han pasado más de 24 horas de la tensa sesión en el Senado de la República, donde Rosario Piedra rindió protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los ánimos no han cesado; militantes de PAN y PRI insisten en que recurrirán ante tribunales para exigir la reposición del procedimiento.

¡No toques a la presidenta, no toques a la presidenta! No traigo nada, no lo toquen”.

¡Presidenta, toma la protesta!, exclamó Eduardo Ramírez, senador de Morena.