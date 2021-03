EEUU pondrá a familias migrantes en hoteles y no en centros de detención

Algunas familias migrantes que llegan a Estados Unidos serán alojadas en hoteles bajo un nuevo programa administrado por organizaciones sin fines de lucro, según una persona familiarizada con los planes, en un distanciamiento de los centros de detención con fines de lucro que han sido criticados por los demócratas y expertos en salud.

Endeavors, una organización con sede en San Antonio, supervisará lo que llama “sitios de recepción familiar” en hoteles en Texas y Arizona, dijo la fuente.

La organización, en asociación con otras organizaciones sin fines de lucro, inicialmente proporcionará alrededor de 1,400 camas en siete hoteles diferentes para familias consideradas vulnerables que sean tomadas en la frontera.

El plan fue informado por primera vez por Axios el sábado.

La apertura de los centros de recepción marcaría un cambio significativo por parte de la administración del presidente Joe Biden, un demócrata, alejándose de la detención de familias migrantes en instalaciones con fines de lucro.

En enero, Biden emitió un decreto en el que ordenaba al Departamento de Justicia que no renovara sus contratos con centros de detención de delincuentes operados de forma privada. Sin embargo, la orden no abordó las cárceles de inmigración administradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés). ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios

