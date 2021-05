EEUU niega acuerdo de canje de prisioneros con Irán

Estados Unidos negó el domingo un informe de la televisión estatal iraní de que se habían alcanzado acuerdos para que la República Islámica liberara a prisioneros estadounidenses y británicos a cambio de miles de millones de dólares.

El informe de la televisión estatal iraní citando a un funcionario anónimo se conoció mientras en Viena siguen en marcha las negociaciones para rescatar el acuerdo nuclear de Teherán con varias potencias mundiales. Se desconoce si el anuncio fue un movimiento de los responsables más intransigentes de la televisora para interrumpir las discusiones.

También se desconoce si ha habido negociaciones con Occidente sobre fondos congelados e intercambios de prisioneros, los cuales acompañaron al acuerdo atómico de 2015.

Pese a la negativa de Estados Unidos, una presentadora de la televisión estatal iraní repitió el anuncio: “Algunas fuentes dicen que cuatro prisioneros iraníes serán liberados y que Irán recibirá 7 mil millones de dólares a cambio de liberar a cuatro espías estadounidenses”. Ella describió el acuerdo como resultado de la presión del Congreso sobre el presidente Joe Biden y “su urgente necesidad de mostrar el progreso realizado en el caso de Irán”.

Según la misma fuente de la televisora, se llegó a un acuerdo para que Gran Bretaña pague 400 millones de libras por la liberación de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, una mujer británico-iraní.

La televisión estatal no identificó a los iraníes que Teherán buscaba liberar.

“Los reportes de que se ha llegado a un acuerdo de canje de prisioneros no son verdad”, aseguró el portavoz, Ned Price.

“Como hemos dicho antes, siempre mencionamos los casos de ciudadanos nuestros detenidos o desaparecidos en Irán y seguiremos haciéndolo hasta que logremos su retorno a sus familias”, añadió.

Los funcionarios británicos restaron importancia al informe. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que el país continúa “explorando opciones para resolver este caso de 40 años y no haremos más comentarios ya que las discusiones legales están en curso”.

La semana pasada, Zaghari-Ratcliffe fue condenada a un año más de prisión acusada de difundir “propaganda contra el sistema” por participar en una protesta frente a la embajada iraní en Londres en 2009, de acuerdo con su abogado.

La sentencia se suma a una condena de cinco años de prisión en Irán tras ser declarada culpable de planear el derrocamiento del gobierno.

Zaghari-Ratcliffe –quien trabajaba en la Fundación Thomson Reuters, el brazo caritativo de la agencia de noticias– fue detenida en el aeropuerto de Teherán en abril de 2016 cuando regresaba de Gran Bretaña después de visitar a su familia.

Por su parte, Ron Klain, jefe de gabinete de Biden, le dijo al programa “Face the Nation” de CBS que “desafortunadamente, ese informe no es cierto. No hay ningún acuerdo para liberar a estos cuatro estadounidenses”.

“Estamos trabajando muy duro para que sean liberados”, dijo Klain. “Planteamos esto con Irán y nuestros interlocutores todo el tiempo, pero hasta ahora no hay acuerdo”.

Se sabe que Teherán tiene a cuatro estadounidenses en prisión: Baquer y Siamak Namazi, el ambientalista Morad Tahbaz y el empresario iraní-estadounidense Emad Shargi. Es sabido que Irán usa a prisioneros vinculados con Occidente como moneda de cambio en las negociaciones.

A pesar de las negativas estadounidenses, ha habido indicios de que podría estar en marcha un acuerdo sobre los prisioneros.

