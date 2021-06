EEUU dice a Boeing que su aeronave 777x no está lista para la certificación

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) le dijo a Boeing Co que su aeronave 777X aún no está listo para un paso de certificación significativo y advirtió que “de manera realista” no contará con la autorización hasta mediados o finales de 2023.

La FAA, en una carta del 13 de mayo a Boeing vista por Reuters, citó una serie de problemas al rechazar una solicitud del fabricante para emitir una autorización de inspección de tipo (TIA).

“La aeronave aún no está lista para TIA“, escribió la FAA, negándose a aprobar “una TIA escalonada de alcance limitado con una pequeña cantidad de planes de prueba de vuelo de certificación”.

La carta, que no se había hecho pública anteriormente, cita numerosas preocupaciones sobre la falta de datos y la escasez de una evaluación de seguridad preliminar para que la FAA la revise.

“La FAA no aprobará ninguna aeronave a menos que cumpla con nuestros estándares de seguridad y certificación”, dijo la agencia en un comunicado el domingo 27 de junio de 2021.

Boeing estuvo desarrollando el jet de fuselaje ancho, una nueva versión de su popular avión 777, desde 2013 y se espera que lo lance para uso de aerolíneas en 2020.

Una portavoz de Boeing dijo el domingo que la compañía “permanece completamente enfocada en la seguridad como nuestra máxima prioridad durante el desarrollo del 777X“.

El 777X será el primer avión importante en obtener la certificación, ya que las fallas de software en dos aviones Boeing 737 MAX provocaron accidentes fatales y dieron a enfrentamientos entre la compañía y la FAA.

Con información de Reuters

RVC