Padres de Familia, inconformes con libro de biología de la SEP

Representantes de agrupaciones de padres de familia dieron a conocer a la Secretaría de Educación Pública (SEP) su inconformidad con los libros de biología de primero de secundaria porque, en el tema de educación sexual, muestran imágenes que consideran innecesarias donde se ven los genitales, se incluye información sobre diversidad sexual, diferencia entre género y sexo, el erotismo y la autoexploración, mientras que, aseguran, carecen de información sobre valores como el amor y el compromiso.

Nos parece que en primero de secundaria la gradualidad se está pasando de rosca como dicen los muchachos, se está pasando de la raya, les están dando más de lo que necesitan. Dos, tiene que estar apegado a la ciencia. Tres, tiene que buscar que están basadas en la biología no en la ideología”, señaló Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia.

A través de un documento, la Unión Nacional de Padres de Familia, el Frente Nacional por la Familia y ConParticipación, pidieron intervenir en los contenidos de los textos y materiales que se usan para hablar sobre el tema de sexualidad.

Si yo le quiero enseñar a mi hijo que además del condón que existe el respeto, el amor, el compromiso y el ser responsable de mis actos de las consecuencias de lo que hago, también quiero que eso se lo enseñan en la escuela, no solamente aquí está el condón se pone así se quita asa, la pastilla. La ideología de género que no está probada científicamente, no tenemos género solamente tenemos sexo, nacemos hombres, nacemos mujeres, nada más. Todo lo demás son construcciones ideológicas culturales”, dijo Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia.