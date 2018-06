Educación no será utilizada con fines políticos, dice Meade

José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, afirmó que no permitirá que la educación de los mexicanos sea utilizada con fines políticos.

Durante un encuentro con militantes del Partido Nueva Alianza (PANAL), en el Lienzo Charro de Pachuca, Hidalgo, el candidato se comprometió a mejorar el salario de los maestros.

Conmigo vamos a lograr que los maestros y las maestras mexicanas sean los mejores pagados de toda Latinoamérica […] No queremos que la educación sea secuestrada por intereses políticos, no queremos ver a la educación superior controlada por mafias, no queremos ver a la educación básica secuestrada por quienes no tienen en el corazón los intereses de nuestros hijos. Vamos por una educación de calidad”, sentenció.